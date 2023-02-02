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Армія РФ обстріляла близько 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 08:24   02.02.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла близько 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів у Харківській області.

Загарбники обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане“, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу.

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Загалом територією України ворог завдав шість ракетних ударів. Чотири з них – по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також чотири авіаційні удари. Крім того, армія РФ здійснила 73 обстріли з РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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07:13
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 08:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів у Харківській області".