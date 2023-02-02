Армія РФ обстріляла близько 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів у Харківській області.

“Загарбники обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане“, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу.

Загалом територією України ворог завдав шість ракетних ударів. Чотири з них – по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також чотири авіаційні удари. Крім того, армія РФ здійснила 73 обстріли з РСЗВ.