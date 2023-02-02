Какие прогнозы дал харьковский сурок Тимка и как пережил оккупацию (сюжет)
В Харьковской области несмотря на войну в девятнадцатый раз отметили День сурка. Прогноз на весну дал восьмилетний Тимка III, который вместе с другими сородичами более полугода провел в оккупации в Купянском районе.
В сентябре село Нестеровка освободили, поэтому Тимку III привлекли к ежегодной традиции. Пушистый синоптик нашептал своим хранителям, что весна придет не раньше, чем через шесть недель, а также предсказал хороший урожай свеклы в этом году.
Вместе с сурками в оккупированном селе находились трое смотрителей — кормили грызунов и заботились о них. К счастью, российских военных ученые не видели, однако слышали взрывы. Как следствие, говорит сотрудник кафедры зоологии ХНУ им. Каразина Владимир Ронкин, Тимка III немного потерял вес.
Со второй половиной сурку также не везет — предыдущая спутница умерла еще до войны, а новую пока не нашли.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 17:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области несмотря на войну в девятнадцатый раз отметили День сурка. Прогноз на весну дал восьмилетний Тимка III, который вместе с другими сородичами более полугода провел в оккупации в Купянском районе.".