Які прогнози дав харківський бабак Тимко та як пережив окупацію (сюжет)

У Харківській області попри війну вдев’ятнадцяте відзначили День бабака. Прогноз на весну дав восьмирічний Тимко ІІІ, який разом з іншими сородичами понад пів року провів в окупації в Куп’янському районі.

У вересні село Нестерівка визволили, тож Тимка ІІІ залучили до щорічної традиції. Пухнастий синоптик нашептав своїм хранителям, що весна прийде не раніше, ніж за шість тижнів, а також передбачив гарний урожай буряків цьогоріч.

Разом із бабаками в окупованому селі перебували троє доглядачів – годували гризунів та дбали про них. На щастя, російських військових науковці не бачили, проте чули вибухи. Як наслідок, каже співробітник кафедри зоології ХНУ ім. Каразіна Володимир Ронкін, Тимко III трохи втратив вагу.

З другою половиною бабаку також не щастить – попередня супутниця померла ще до війни, а нову поки що не знайшли.