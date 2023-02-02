Трое мирных жителей ранены на Харьковщине из-за обстрелов 2 февраля
В результате вражеских обстрелов Харьковской области 2 февраля ранения получили трое гражданских, сообщили председатель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
По данным Синегубова, утром враг снова обстреливал приграничные населенные пункты области. Всего было повреждено восемь частных домов.
Ранее глава ХОВА сообщал, что в 7:00 в городе Купянск получила ранения 67-летняя женщина, а в селе Кругляковка Купянского района также утром пострадал 46-летний сотрудник ГСЧС.
«После обеда ранения получил еще один человек. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.
Мельник также пишет о трех пострадавших за 2 февраля.
По его данным, под огнем оккупантов оказались города Волчанск и Купянск, поселки Двуречная и Казачья Лопань, а также Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 20:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Харьковской области 2 февраля ранения получили трое гражданских, сообщили председатель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".