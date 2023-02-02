Трое мирных жителей ранены на Харьковщине из-за обстрелов 2 февраля

В результате вражеских обстрелов Харьковской области 2 февраля ранения получили трое гражданских, сообщили председатель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

По данным Синегубова, утром враг снова обстреливал приграничные населенные пункты области. Всего было повреждено восемь частных домов.

Ранее глава ХОВА сообщал, что в 7:00 в городе Купянск получила ранения 67-летняя женщина, а в селе Кругляковка Купянского района также утром пострадал 46-летний сотрудник ГСЧС.

«После обеда ранения получил еще один человек. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.

Мельник также пишет о трех пострадавших за 2 февраля.

По его данным, под огнем оккупантов оказались города Волчанск и Купянск, поселки Двуречная и Казачья Лопань, а также Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка.