Live
  • Четверг 02.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Трое мирных жителей ранены на Харьковщине из-за обстрелов 2 февраля

Происшествия 20:40   02.02.2023
Елена Нагорная
Трое мирных жителей ранены на Харьковщине из-за обстрелов 2 февраля

В результате вражеских обстрелов Харьковской области 2 февраля ранения получили трое гражданских, сообщили председатель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

По данным Синегубова, утром враг снова обстреливал приграничные населенные пункты области. Всего было повреждено восемь частных домов.

Ранее глава ХОВА сообщал, что в 7:00 в городе Купянск получила ранения 67-летняя женщина, а в селе Кругляковка Купянского района также утром пострадал 46-летний сотрудник ГСЧС.

«После обеда ранения получил еще один человек. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.

Мельник также пишет о трех пострадавших за 2 февраля.

По его данным, под огнем оккупантов оказались города Волчанск и Купянск, поселки Двуречная и Казачья Лопань, а также Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка.

Читайте также: Вокзал, дома и гуманитарный штаб обстреляны в поселке Казачья Лопань (фото)

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:20
Армия РФ готовится к разрушению и минированию дорог на Купянщине — Генштаб
22:16
Трое раненых, десяток разбитых домов: сводка начальника Харьковского гарнизона
18:50
Работа на Харьковщине — сотрудников ищет облэнерго (список вакансий)
15:12
СБУ задержала на Харьковщине учительницу, внедрявшую стандарты рф в колледже
10:41
Спасатели помогли «скорой» на Харьковщине поднять раненого по снежному склону

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Трое мирных жителей ранены на Харьковщине из-за обстрелов 2 февраля»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 20:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Харьковской области 2 февраля ранения получили трое гражданских, сообщили председатель ХОВА Олег Синегубов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".