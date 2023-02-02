Live
  • Четвер 02.02.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Троє мирних жителів поранені на Харківщині через обстріли 2 лютого

Події 20:40   02.02.2023
Олена Нагорна
Троє мирних жителів поранені на Харківщині через обстріли 2 лютого Ambulance car speeding, blurred motion

Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області 2 лютого поранення отримали троє цивільних, повідомили голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

За даними Синєгубова, зранку ворог знову обстрілював прикордонні населені пункти області. Загалом було пошкоджено вісім приватних будинків.

Раніше голова ХОВА повідомляв, що о 7:00 у місті Куп’янськ зазнала поранень 67-річна жінка, а в селі Кругляківка Куп’янського району також вранці постраждав 46-річний працівник ДСНС.

“Пообіді поранення отримала ще одна людина. Зараз медики надають постраждалим усю необхідну допомогу”, – розповів Синєгубов.

Мельник також пише про трьох постраждалих за 2 лютого.

За його даними, під вогнем окупантів опинилися міста Вовчанськ та Куп’янськ, селища Дворічна та Козача Лопань, а також Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка.

Читайте також: Вокзал, будинки та гуманітарний штаб обстріляні в селищі Козача Лопань (фото)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:20
Армія РФ готується до руйнування та мінування доріг на Куп’янщині – Генштаб
22:16
Троє поранених, десяток розбитих домів: дані начальника Харківського гарнізону
18:50
Робота на Харківщині – співробітників шукає обленерго (список вакансій)
15:12
СБУ затримала на Харківщині викладачку, яка насаджувала стандарти рф в коледжі
10:41
ДСНС допомогла “швидкій” на Харківщині підняти пораненого сніговим схилом

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Троє мирних жителів поранені на Харківщині через обстріли 2 лютого»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 20:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області 2 лютого поранення отримали троє цивільних, повідомили голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".