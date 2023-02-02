Троє мирних жителів поранені на Харківщині через обстріли 2 лютого

Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області 2 лютого поранення отримали троє цивільних, повідомили голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

За даними Синєгубова, зранку ворог знову обстрілював прикордонні населені пункти області. Загалом було пошкоджено вісім приватних будинків.

Раніше голова ХОВА повідомляв, що о 7:00 у місті Куп’янськ зазнала поранень 67-річна жінка, а в селі Кругляківка Куп’янського району також вранці постраждав 46-річний працівник ДСНС.

“Пообіді поранення отримала ще одна людина. Зараз медики надають постраждалим усю необхідну допомогу”, – розповів Синєгубов.

Мельник також пише про трьох постраждалих за 2 лютого.

За його даними, під вогнем окупантів опинилися міста Вовчанськ та Куп’янськ, селища Дворічна та Козача Лопань, а також Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка.