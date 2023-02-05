Под Харьковом полиция быстро нашла 14-летнюю школьницу, сбежавшую от родителей

Девочка-подросток пряталась у своего знакомого, сообщила полиция Харьковской области.

14-летняя девушка из Люботина ушла из дома вечером 4 февраля после ссоры с родителями. Всю ночь они пытались найти дочь, а утром 05 февраля обратились в полицию.

В течение нескольких часов оперативники отделения полиции установили местонахождение дочери заявительницы. Девушка находилась у своего знакомого. Никаких событий криминального характера с ней не произошло. Полицейские вернули несовершеннолетнюю беглянку домой.

С ребенком и его родителями правоохранители провели профилактическую беседу.