Под Харьковом полиция быстро нашла 14-летнюю школьницу, сбежавшую от родителей
Девочка-подросток пряталась у своего знакомого, сообщила полиция Харьковской области.
14-летняя девушка из Люботина ушла из дома вечером 4 февраля после ссоры с родителями. Всю ночь они пытались найти дочь, а утром 05 февраля обратились в полицию.
В течение нескольких часов оперативники отделения полиции установили местонахождение дочери заявительницы. Девушка находилась у своего знакомого. Никаких событий криминального характера с ней не произошло. Полицейские вернули несовершеннолетнюю беглянку домой.
С ребенком и его родителями правоохранители провели профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 22:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочка-подросток пряталась у своего знакомого, сообщила полиция Харьковской области.".