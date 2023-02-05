Під Харковом поліція швидко знайшла 14-річну школярку, яка утекла від батьків
Дівчинка-підліток ховалася у свого знайомого, повідомила поліція Харківської області.
Під Харковом поліція швидко знайшла 14-річну школярку, яка утекла від батьків
Підлітка ховалася у свого знайомого, повідомила поліція Харківської області.
У Люботині 14-річна дівчина із Люботина пішла з дому ввечері 4 лютого після сварки з батьками. Всю ніч вони намагалися знайти доньку, а вранці 05 лютого звернулися до поліції.
Протягом кількох годин оперативники відділення поліції встановили місцезнаходження доньки заявниці. Дівчина знаходилася у свого знайомого. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося. Поліцейські повернули неповнолітню утікачку додому.
З дитиною та її батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 22:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинка-підліток ховалася у свого знайомого, повідомила поліція Харківської області.".