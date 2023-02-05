Дівчинка-підліток ховалася у свого знайомого, повідомила поліція Харківської області.

Під Харковом поліція швидко знайшла 14-річну школярку, яка утекла від батьків

Підлітка ховалася у свого знайомого, повідомила поліція Харківської області.

У Люботині 14-річна дівчина із Люботина пішла з дому ввечері 4 лютого після сварки з батьками. Всю ніч вони намагалися знайти доньку, а вранці 05 лютого звернулися до поліції.

Протягом кількох годин оперативники відділення поліції встановили місцезнаходження доньки заявниці. Дівчина знаходилася у свого знайомого. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося. Поліцейські повернули неповнолітню утікачку додому.

З дитиною та її батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду.