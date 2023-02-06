На Харьковщине полиция остановила авто с более чем 2000 патронов

Два металлических ящика с патронами в салоне автомобиля полиция обнаружила во время проверки на блокпосту в Валках.

«На стационарном посту в городе Валки полицейские остановили для проверки автомобиль «Опель». В салоне автомобиля правоохранители обнаружили два металлических ящика с патронами калибра 5,45 мм общим количеством более 2 тысяч штук. Боеприпасы изъяты, открыто уголовное производство», — сообщил в традиционной утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По данным Тимошко, в целом за сутки полиция на Харьковщине совместно с военными проверила более 2800 транспортных средств. Также в подразделения доставили для проверки семь человек, которых подозревают в причастности к вражеским ДРГ или же ведению пропаганды в пользу противника.

Что касается «обычного» криминала, то за прошедшие сутки полицейским попался житель Харькова, избивший женщину, а также нарушитель с поддельными документами.