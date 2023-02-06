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На Харьковщине полиция остановила авто с более чем 2000 патронов

Происшествия 08:02   06.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине полиция остановила авто с более чем 2000 патронов

Два металлических ящика с патронами в салоне автомобиля полиция обнаружила во время проверки на блокпосту в Валках.

«На стационарном посту в городе Валки полицейские остановили для проверки автомобиль «Опель». В салоне автомобиля правоохранители обнаружили два металлических ящика с патронами калибра 5,45 мм общим количеством более 2 тысяч штук. Боеприпасы изъяты, открыто уголовное производство», — сообщил в традиционной утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По данным Тимошко, в целом за сутки полиция на Харьковщине совместно с военными проверила более 2800 транспортных средств. Также в подразделения доставили для проверки семь человек, которых подозревают в причастности к вражеским ДРГ или же ведению пропаганды в пользу противника.

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Что касается «обычного» криминала, то за прошедшие сутки полицейским попался житель Харькова, избивший женщину, а также нарушитель с поддельными документами.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 08:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два металлических ящика с патронами в салоне автомобиля полиция обнаружила во время проверки на блокпосту в Валках".