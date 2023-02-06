На Харківщині поліція зупинила авто з більш ніж 2000 набоїв
Два металеві ящики з патронами в салоні автомобіля поліція виявила під час перевірки на блокпосту у Валках.
“На стаціонарному посту в місті Валки поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Опель. В салоні автівки правоохоронці виявили два металевих ящики з патронами калібру 5,45 мм загальною кількістю понад 2 тисячі штук. Боєприпаси вилучено, відкрито кримінальне провадження”, — повідомив у традиційному ранковому зведенні начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За даними Тимошка, загалом за добу поліція на Харківщині разом із військовими перевірила понад 2800 транспортних засобів. Також до підрозділів доставили для перевірки семеро людей, яких підозрюють у причетності до ворожих ДРГ або ведення пропаганди на користь противника.
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Що стосується “звичайного” криміналу, то минулої доби поліціянти спіймали мешканця Харкова, який побив жінку, а також порушника із підробленими документами.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два металеві ящики з патронами в салоні автомобіля поліція виявила під час перевірки на блокпосту у Валках".