«Оперуполномоченной» оккупантов на Харьковщине сообщили о подозрении

В коллаборационизме подозревают пособницу оккупантов из Купянского района.

«Сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией Харьковщины заочно сообщили о подозрении бывшей работнице правоохранительного органа из Купянского района, которая трудоустроилась в «оккупационную милицию». После российского вторжения женщина подписала трудовой договор с оккупантами», — сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В «милиции» захватчиков предательница даже успела сделать «карьеру». Начинала работать «инспектором по работе с личным составом», а затем стала «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска» в Шевченково.

За время работы на оккупантов она успела получить зарплату — 88 тысяч российских рублей.

«Предательница заочно уведомлена о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы», — проинформировали в ГБР.

Во время освобождения Купянского района Силами обороны женщина не стала ожидать наказания за работу на врага и сбежала с оккупантами. Ее ищут.