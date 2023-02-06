«Оперуполномоченной» оккупантов на Харьковщине сообщили о подозрении
В коллаборационизме подозревают пособницу оккупантов из Купянского района.
«Сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией Харьковщины заочно сообщили о подозрении бывшей работнице правоохранительного органа из Купянского района, которая трудоустроилась в «оккупационную милицию». После российского вторжения женщина подписала трудовой договор с оккупантами», — сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
В «милиции» захватчиков предательница даже успела сделать «карьеру». Начинала работать «инспектором по работе с личным составом», а затем стала «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска» в Шевченково.
За время работы на оккупантов она успела получить зарплату — 88 тысяч российских рублей.
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«Предательница заочно уведомлена о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы», — проинформировали в ГБР.
Во время освобождения Купянского района Силами обороны женщина не стала ожидать наказания за работу на врага и сбежала с оккупантами. Ее ищут.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 11:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В коллаборационизме подозревают пособницу оккупантов из Купянского района".