“Оперуповноваженій” окупантів на Харківщині повідомили про підозру

У колабораціонізмі підозрюють пособницю окупантів із Куп’янського району.

“Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини заочно повідомили про підозру колишній працівниці правоохоронного органу з Куп’янського району, яка працевлаштувалася в “окупаційну міліцію”. Після російського вторгнення жінка підписала трудовий договір з окупантами“, – повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

У “міліції” загарбників зрадниця навіть встигла зробити “кар’єру”. Починала працювати “інспектором по роботі з особовим складом”, а потім стала “старшим оперуповноваженим групи карного розшуку” в Шевченковому.

За час роботи на окупантів вона встигла одержати зарплату – 88 тисяч російських рублів.

“Зрадниці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі“, – проінформували в ДБР.

Під час звільнення Куп’янського району Силами оборони жінка не стала чекати на покарання за роботу на ворога та втекла з окупантами. Її шукають.