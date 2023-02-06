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“Оперуповноваженій” окупантів на Харківщині повідомили про підозру

Суспільство 11:23   06.02.2023
Оксана Горун
“Оперуповноваженій” окупантів на Харківщині повідомили про підозру

У колабораціонізмі підозрюють пособницю окупантів із Куп’янського району.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини заочно повідомили про підозру колишній працівниці правоохоронного органу з Куп’янського району, яка працевлаштувалася в “окупаційну міліцію”. Після російського вторгнення жінка підписала трудовий договір з окупантами“, – повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

У “міліції” загарбників зрадниця навіть встигла зробити “кар’єру”. Починала працювати “інспектором по роботі з особовим складом”, а потім стала “старшим оперуповноваженим групи карного розшуку” в Шевченковому.

За час роботи на окупантів вона встигла одержати зарплату – 88 тисяч російських рублів.

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Зрадниці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі“, – проінформували в ДБР.

Під час звільнення Куп’янського району Силами оборони жінка не стала чекати на покарання за роботу на ворога та втекла з окупантами. Її шукають.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У колабораціонізмі підозрюють пособницю окупантів із Куп’янського району".