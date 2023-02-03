Провів турнір на честь флоту РФ: очільник стадіону в Куп’янську піде під суд

Прокуратура передала в суд справу щодо в.о. директора стадіону в місті Куп’янськ Харківської області, який з квітня 2022 року модерував масові спортивні та культурні заходи пропагандистського характеру для нової “влади”.

У липні колаборант організував турнір з футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній “глава” так званої “ВГА Харьковской области”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

65-річного чоловіка затримали 20 грудня, зараз він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України) направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.



Фото: Харківська облпрокуратура