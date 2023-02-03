Провів турнір на честь флоту РФ: очільник стадіону в Куп’янську піде під суд
Прокуратура передала в суд справу щодо в.о. директора стадіону в місті Куп’янськ Харківської області, який з квітня 2022 року модерував масові спортивні та культурні заходи пропагандистського характеру для нової “влади”.
У липні колаборант організував турнір з футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній “глава” так званої “ВГА Харьковской области”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
65-річного чоловіка затримали 20 грудня, зараз він перебуває під вартою.
Обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України) направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 19:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала в суд справу щодо в.о. директора стадіону в місті Куп’янськ Харківської області, який з квітня 2022 року модерував масові спортивні та культурні заходи пропагандистського характеру для нової “влади”.".