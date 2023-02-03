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Провів турнір на честь флоту РФ: очільник стадіону в Куп’янську піде під суд

Події 19:46   03.02.2023
Олена Нагорна
Провів турнір на честь флоту РФ: очільник стадіону в Куп’янську піде під суд

Прокуратура передала в суд справу щодо в.о. директора стадіону в місті Куп’янськ Харківської області, який з квітня 2022 року модерував масові спортивні та культурні заходи пропагандистського характеру для нової “влади”.

У липні колаборант організував турнір з футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній “глава” так званої “ВГА Харьковской области”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

65-річного чоловіка затримали 20 грудня, зараз він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт за фактом пособництва державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України) направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 19:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала в суд справу щодо в.о. директора стадіону в місті Куп’янськ Харківської області, який з квітня 2022 року модерував масові спортивні та культурні заходи пропагандистського характеру для нової “влади”.".