Провел футбольный турнир в честь флота РФ: главу стадиона в Купянске ждет суд

Прокуратура передала в суд дело в отношении и.о. директора стадиона в городе Купянск Харьковской области, который с апреля 2022 года модерировал массовые спортивные и культурные мероприятия пропагандистского характера для новой «власти».

В июле коллаборант организовал турнир по футболу, посвященный Дню Военно-морского флота РФ, на котором присутствовал «глава» так называемой «ВГА Харьковской области», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

65-летнего мужчину задержали 20 декабря, сейчас он находится под стражей.

Обвинительный акт по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) направлен в Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области.



Фото: Харьковская облпрокуратура