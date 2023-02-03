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Провел футбольный турнир в честь флота РФ: главу стадиона в Купянске ждет суд

Происшествия 19:46   03.02.2023
Елена Нагорная
Провел футбольный турнир в честь флота РФ: главу стадиона в Купянске ждет суд Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура передала в суд дело в отношении и.о. директора стадиона в городе Купянск Харьковской области, который с апреля 2022 года модерировал массовые спортивные и культурные мероприятия пропагандистского характера для новой «власти».

В июле коллаборант организовал турнир по футболу, посвященный Дню Военно-морского флота РФ, на котором присутствовал «глава» так называемой «ВГА Харьковской области», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

65-летнего мужчину задержали 20 декабря, сейчас он находится под стражей.

Обвинительный акт по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) направлен в Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело в отношении и.о. директора стадиона в городе Купянск Харьковской области, который с апреля 2022 года модерировал массовые спортивные и культурные мероприятия пропагандистского характера для новой «власти».".