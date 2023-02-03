Провел футбольный турнир в честь флота РФ: главу стадиона в Купянске ждет суд
Фото: Харьковская облпрокуратура
Прокуратура передала в суд дело в отношении и.о. директора стадиона в городе Купянск Харьковской области, который с апреля 2022 года модерировал массовые спортивные и культурные мероприятия пропагандистского характера для новой «власти».
В июле коллаборант организовал турнир по футболу, посвященный Дню Военно-морского флота РФ, на котором присутствовал «глава» так называемой «ВГА Харьковской области», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
65-летнего мужчину задержали 20 декабря, сейчас он находится под стражей.
Обвинительный акт по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) направлен в Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Читайте также: Полиция Харьковщины ответила на посты в соцсетях о «сдаче Купянска россиянам»
Новости по теме:
Вы читали новость: «Провел футбольный турнир в честь флота РФ: главу стадиона в Купянске ждет суд»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 19:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело в отношении и.о. директора стадиона в городе Купянск Харьковской области, который с апреля 2022 года модерировал массовые спортивные и культурные мероприятия пропагандистского характера для новой «власти».".