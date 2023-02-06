В Харькове обнаружили незаконное производство в промышленных масштабах
Предприниматель успел развернуть в Харькове производство запатентованных другими деталей и забить ими целый склад, прежде чем его деятельность попала в фокус внимания полиции и прокуратуры.
Теперь деятеля будут судить, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Предыстория судебного процесса такова.
«Харьковские предприниматели в 2020 году получили патент на полезную модель, а именно комплект для соединения двух труб, выданный в соответствии с Законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели». Но на одном из известных харьковских рынков они увидели, что их запатентованный объект открыто продается», — проинформировали прокуроры.
Как оказалось, производство деталей (комплекта для соединения труб) в промышленных масштабах организовал другой предприниматель из Харькова.
«В ходе обыска на его предприятии правоохранители обнаружили целый склад незаконно изготовленного запатентованного объекта», — отметили в прокуратуре.
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Экспертиза подтвердила, что при изготовлении «незаконных» деталей использовали «каждый признак полезной модели, которая включена в независимый пункт формулы полезной модели «Комплект соединения для двух труб» по патенту Украины, выданный двум харьковским предпринимателям».
По оценкам следствия, своим производством предприниматель нанес коллегам-конкурентам ущерб на сумму почти пять миллионов гривен. Сейчас обвинительный акт передали в Коминтерновский районный суд Харькова, которому и предстоит определить, виновен ли подозреваемый.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 12:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприниматель успел развернуть в Харькове производство запатентованных другими деталей и забить ими целый склад, прежде чем его деятельность попала в фокус внимания полиции и прокуратуры".