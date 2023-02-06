У Харкові виявили незаконне виробництво у промислових масштабах

Підприємець встиг розгорнути в Харкові виробництво запатентованих іншими деталей та забити ними цілий склад, перш ніж його діяльність потрапила у фокус уваги поліції та прокуратури.

Наразі діяча судитимуть, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Передісторія судового процесу така.

“Харківські підприємці у 2020 році отримали патент на корисну модель, а саме комплект для з’єднання двох труб, яке видано відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”. Але на одному з відомих харківських ринків вони побачили, що їх запатентований об‘єкт відкрито продається“, – поінформували прокурори.

Як виявилося, виробництво деталей (комплекту для з’єднання труб) у промислових масштабах організував інший підприємець із Харкова.

“Під час обшуку на його підприємстві правоохоронці виявили цілий склад незаконно виготовленого запатентованого об’єкта”, – зазначили в прокуратурі.

Експертиза підтвердила, що при виготовленні “незаконних” деталей використовували “кожну ознаку корисної моделі, яка включена до незалежного пункту формули корисної моделі “Комплект з’єднання для двох труб” за патентом України, виданим двом харківським підприємцям”.

За оцінками слідства, своїм провадженням підприємець завдав колегам-конкурентам збитків на суму майже п’ять мільйонів гривень. Наразі обвинувальний акт передали до Комінтернівського районного суду Харкова, який і має визначити, чи винен підозрюваний.