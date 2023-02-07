Двуречная и Купянск за сутки неоднократно попадали под обстрелы — полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция Харьковщины проинформировала о разрушениях в результате обстрелов региона, а также опубликовала фото последствий.
«6 февраля российские армейцы вели обстрелы поселков Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. На протяжении суток под вражеский огонь неоднократно попадали пгт Двуречная и город Купянск», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате массированных ударов по гражданской инфраструктуре повреждены жилые многоэтажки, частные дома и хозпостройки.
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В Волчанске, который находится дальше от нынешней линии фронта, но максимально близко к госгранице с РФ, в результате обстрела повреждена местная больница.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 11:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины проинформировала о разрушениях в результате обстрелов региона, а также опубликовала фото последствий".