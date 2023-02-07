Двуречная и Купянск за сутки неоднократно попадали под обстрелы — полиция

Полиция Харьковщины проинформировала о разрушениях в результате обстрелов региона, а также опубликовала фото последствий.

«6 февраля российские армейцы вели обстрелы поселков Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. На протяжении суток под вражеский огонь неоднократно попадали пгт Двуречная и город Купянск», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате массированных ударов по гражданской инфраструктуре повреждены жилые многоэтажки, частные дома и хозпостройки.

В Волчанске, который находится дальше от нынешней линии фронта, но максимально близко к госгранице с РФ, в результате обстрела повреждена местная больница.