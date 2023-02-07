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Двуречная и Купянск за сутки неоднократно попадали под обстрелы — полиция

Происшествия 11:47   07.02.2023
Оксана Горун
Двуречная и Купянск за сутки неоднократно попадали под обстрелы — полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковщины проинформировала о разрушениях в результате обстрелов региона, а также опубликовала фото последствий.

«6 февраля российские армейцы вели обстрелы поселков Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. На протяжении суток под вражеский огонь неоднократно попадали пгт Двуречная и город Купянск», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковщины 6 февраля 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате массированных ударов по гражданской инфраструктуре повреждены жилые многоэтажки, частные дома и хозпостройки.

Последствия обстрелов Харьковщины 6 февраля 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • В Волчанске, который находится дальше от нынешней линии фронта, но максимально близко к госгранице с РФ, в результате обстрела повреждена местная больница.

    Последствия обстрелов Харьковщины 6 февраля 2023
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины проинформировала о разрушениях в результате обстрелов региона, а также опубликовала фото последствий".