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Пожар в больнице и уничтоженные частные дома — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:14   07.02.2023
Оксана Горун
Пожар в больнице и уничтоженные частные дома — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

Спасатели ГСЧС сообщили о трех пожарах, которые возникли в Харьковской области из-за обстрелов в минувшие сутки.

Наиболее масштабный пожар случился в Волчанске, где враг обстрелял городскую больницу. В двухэтажном здании горела крыша на площади 150 квадратных метров. Пожар тушили совместно харьковские и луганские спасатели.

Пожар в больнице в Волчанске после обстрела 2

«Они немедленно эвакуировали восемь гражданских людей из бомбоубежища больницы, которые там скрывались, и приступили к тушению пожара. Уже в 20:06 произошла локализация огня, а в 20:50 полная его ликвидация», — отметили в ГСЧС.

Пожар в больнице в Волчанске после обстрела 3

Позже — в 20:55 — после еще одного обстрела Волчанска загорелся трансформаторный столб, который оперативно потушили пожарные 47-й ГПСЧ с помощью огнетушителя.

«Около 21:00 враг обстрелял уже Купянск. Попадание пришлось на частное домохозяйство, где загорелась крыша дома и автомобиль. Авто сгорело полностью. Пожар на крыше дома площадью 2 кв. м оперативно ликвидировали», — отметила  пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме пожаров, спасатели сообщили и о разрушениях, последствия которых осматривали за сутки.

«В 12:15 спасатели 44-й ГПСЧ из г. Купянска выезжали на проверку места вражеского обстрела в поселке Купянск-Узловой. Там разрушена 1 частная хозяйственная постройка и повреждены окна 2-х жилых 5-тиэтажек. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в ГСЧС.

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Также в течение дня продолжались аварийно-спасательные работы на пятиэтажном здании Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова. Завалы в вузе, разрушенном ракетным ударом, разбирают 24 человека с помощью 5 единиц техники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 08:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили о трех пожарах, которые возникли в Харьковской области из-за обстрелов в минувшие сутки".