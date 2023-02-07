Пожар в больнице и уничтоженные частные дома — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

Спасатели ГСЧС сообщили о трех пожарах, которые возникли в Харьковской области из-за обстрелов в минувшие сутки.

Наиболее масштабный пожар случился в Волчанске, где враг обстрелял городскую больницу. В двухэтажном здании горела крыша на площади 150 квадратных метров. Пожар тушили совместно харьковские и луганские спасатели.

«Они немедленно эвакуировали восемь гражданских людей из бомбоубежища больницы, которые там скрывались, и приступили к тушению пожара. Уже в 20:06 произошла локализация огня, а в 20:50 полная его ликвидация», — отметили в ГСЧС.

Позже — в 20:55 — после еще одного обстрела Волчанска загорелся трансформаторный столб, который оперативно потушили пожарные 47-й ГПСЧ с помощью огнетушителя.

«Около 21:00 враг обстрелял уже Купянск. Попадание пришлось на частное домохозяйство, где загорелась крыша дома и автомобиль. Авто сгорело полностью. Пожар на крыше дома площадью 2 кв. м оперативно ликвидировали», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме пожаров, спасатели сообщили и о разрушениях, последствия которых осматривали за сутки.

«В 12:15 спасатели 44-й ГПСЧ из г. Купянска выезжали на проверку места вражеского обстрела в поселке Купянск-Узловой. Там разрушена 1 частная хозяйственная постройка и повреждены окна 2-х жилых 5-тиэтажек. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в ГСЧС.

Также в течение дня продолжались аварийно-спасательные работы на пятиэтажном здании Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова. Завалы в вузе, разрушенном ракетным ударом, разбирают 24 человека с помощью 5 единиц техники.