Пожежа у лікарні та знищені приватні будинки – ДСНС про обстріли Харківщини
Рятувальники ДСНС повідомили про три пожежі, які виникли на Харківщині через обстріли за минулу добу.
Найбільш масштабна пожежа сталася у Вовчанську, де ворог обстріляв міську лікарню. У двоповерховому будинку горів дах на площі 150 квадратних метрів. Пожежу гасили спільно харківські та луганські рятувальники.
“Вони негайно евакуювали вісім цивільних людей з бомбосховища лікарні, які там ховалися, і почали гасити пожежу. Вже о 20:06 відбулася локалізація вогню, а о 20:50 повна його ліквідація”, – зазначили в ДСНС.
Пізніше – о 20:55 – після ще одного обстрілу Вовчанська спалахнув трансформаторний стовп, який оперативно загасили пожежні 47-ї ДПРЧ за допомогою вогнегасника.
“Біля 21:00 ворог обстріляв вже м. Куп’янськ. Влучання припало на приватне домогосподарство, де загорівся дах будинку та автомобіль. Авто згоріло повністю. Пожежу на даху будинку площею у 2 кв.м оперативно ліквідували”, – зазначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Окрім пожеж, рятувальники повідомили й про руйнування, наслідки яких оглядали за добу.
“О 12:15 рятувальники 44-ї ДПРЧ з м. Куп’янська виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу в селищі Куп’янськ-Вузловий. Там зруйновано 1 приватну господарську споруду та пошкоджено вікна 2-х житлових 5-поверхівок. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – зазначили в ДСНС.
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Також протягом дня продовжувалися аварійно-рятувальні роботи на п’ятиповерховій будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова. Завали у виші, зруйнованому ракетним ударом, розбирають 24 особи за допомогою 5 одиниць техніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 08:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили про три пожежі, які виникли на Харківщині через обстріли за минулу добу".