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Як у Харкові розбирають завали зруйнованого ракетою вишу (фото, відео)

Події 19:01   06.02.2023
Олена Нагорна
Як у Харкові розбирають завали зруйнованого ракетою вишу (фото, відео)

6 лютого у Харкові бійці ДСНС продовжили розбір завалів п’ятиповерхової будівлі університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, яка зазнала значних руйнувань унаслідок ворожого ракетного удару вранці 5 лютого.

Один із корпусів вишу значно зруйнований на рівні 4-го та 5-го поверхів, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Зазначається, що рятувальники та верхолази ДСНС за допомогою спецтехніки та спецінструменту демонтували нестійкі та аварійні конструкції.


Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, що о 8:20 5 лютого ворог вдарив двома ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна із ракет пошкодила будівлю Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, друга вдарила біля житлового будинку. Постраждали п’ятеро людей: четверо мешканців будинку – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка, а також охоронець вишу.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 19:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 лютого у Харкові бійці ДСНС продовжили розбір завалів п’ятиповерхової будівлі університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, яка зазнала значних руйнувань унаслідок ворожого ракетного удару вранці 5 лютого.".