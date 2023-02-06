Как в Харькове разбирают завалы разрушенного ракетой вуза (фото, видео)

6 февраля в Харькове бойцы ГСЧС продолжили разбор завалов пятиэтажного здания университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, которое подверглось значительным разрушениям в результате вражеского ракетного удара утром 5 февраля.

Один из корпусов вуза значительно разрушен на уровне 4-го и 5-го этажей, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Отмечается, что спасатели и верхолазы ГСЧС с помощью спецтехники и специнструмента демонтировали неустойчивые и аварийные конструкции.



Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, что в 8:20 5 февраля враг ударил двумя ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет повредила здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, вторая ударила возле жилого дома. Пострадали пять человек: четверо жильцов дома — 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина, а также охранник вуза.