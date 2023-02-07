Live
  • Вівторок 07.02.2023
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.4
    • 🟢

Дворічна та Куп’янськ за добу неодноразово потрапляли під обстріли – поліція

Події 11:47   07.02.2023
Оксана Горун
Дворічна та Куп’янськ за добу неодноразово потрапляли під обстріли – поліція

Поліція Харківщини поінформувала про руйнування внаслідок обстрілу регіону, а також опублікувала фото наслідків.

“6 лютого російські армійці вели обстріли селищ Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Упродовж доби під ворожий вогонь неодноразово потрапляло смт Дворічна та місто Куп’янськ”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілів Харківщини 6 лютого 2023 4

Внаслідок масованих ударів по цивільній інфраструктурі пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки та господарські споруди.

Наслідки обстрілів Харківщини 6 лютого 2023 3

  • Читайте також: Пожежа у лікарні та знищені приватні будинки – ДСНС про обстріли Харківщини

    • У Вовчанську, що знаходиться далі від нинішньої лінії фронту, але максимально близько до держкордону з РФ, внаслідок обстрілу пошкоджено місцеву лікарню.

    Наслідки обстрілів Харківщини 6 лютого 2023

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:14
    Пожежа у лікарні та знищені приватні будинки – ДСНС про обстріли Харківщини
    07:21
    На Харківщині 10 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів – Генштаб
    20:12
    Синєгубов припустив, навіщо РФ накопичує техніку на Куп’янському напрямку
    18:25
    Вовчанськ і ще 9 населених пунктів обстріляно на Харківщині – Генштаб
    11:43
    Розбито дахи, паркани, вибито вікна: поліція про обстріли Харківщини за добу

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дворічна та Куп’янськ за добу неодноразово потрапляли під обстріли – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини поінформувала про руйнування внаслідок обстрілу регіону, а також опублікувала фото наслідків".