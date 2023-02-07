Дворічна та Куп’янськ за добу неодноразово потрапляли під обстріли – поліція
Поліція Харківщини поінформувала про руйнування внаслідок обстрілу регіону, а також опублікувала фото наслідків.
“6 лютого російські армійці вели обстріли селищ Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Упродовж доби під ворожий вогонь неодноразово потрапляло смт Дворічна та місто Куп’янськ”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Внаслідок масованих ударів по цивільній інфраструктурі пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки та господарські споруди.
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У Вовчанську, що знаходиться далі від нинішньої лінії фронту, але максимально близько до держкордону з РФ, внаслідок обстрілу пошкоджено місцеву лікарню.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 11:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини поінформувала про руйнування внаслідок обстрілу регіону, а також опублікувала фото наслідків".