Дворічна та Куп’янськ за добу неодноразово потрапляли під обстріли – поліція

Поліція Харківщини поінформувала про руйнування внаслідок обстрілу регіону, а також опублікувала фото наслідків.

“6 лютого російські армійці вели обстріли селищ Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Упродовж доби під ворожий вогонь неодноразово потрапляло смт Дворічна та місто Куп’янськ”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок масованих ударів по цивільній інфраструктурі пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки та господарські споруди.

У Вовчанську, що знаходиться далі від нинішньої лінії фронту, але максимально близько до держкордону з РФ, внаслідок обстрілу пошкоджено місцеву лікарню.