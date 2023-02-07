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Харьков и Купянск – это две разницы. На Харьков наступать нечем — эксперт

Происшествия 12:16   07.02.2023
Оксана Горун
Харьков и Купянск – это две разницы. На Харьков наступать нечем — эксперт Фото: кадр из видео

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в эфире «Апостроф TV» заявил, что масштабного наступления РФ в Украине, которое постоянно прогнозируют, не будет. Наступать врагу нечем. Но на отдельных участках фронта продолжится давление.

«Я скажу, может быть, не совсем сейчас популярную фразу – не будет наступления. Его просто не будет. Будет увеличение давления россиян. Будет увеличение действий наступательного характера по всей линии фронта. Но широкомасштабного наступления просто не будет. Им нечем его проводить», — считает Свитан.

Не угрожает наступление РФ, по мнению Свитана, и Харькову. Однако это не значит, что в обозримом будущем город станет безопасным.

«По Харькову сложная ситуация. Можно говорить о том, что Харьков – это прифронтовой город, до границы там несколько десятков километров, а у нас вся российская граница – это линия фронта, можно считать. Потому любые действия, которые могут быть вдоль линии фронта, они могут быть и в Харькове, в том числе, и вдоль всей линии границы Сумской и Харьковской областей с россиянами. На глубину где-то 30 – 50 км армейской артой и С-300, мы знаем, они работают до 100 км. Поэтому Харьков – прифронтовой город, и так надо к этому и относиться. И так надо и жизнь свою строить, что жизнь в Харькове – это жизнь в прифронтовом городе. Но масштабных наступлений точно не будет. Нечем», — еще раз подчеркнул Свитан.

При этом «отмена» наступления на Харьков не означает гарантий безопасности для всей территории области. Наиболее напряженной ситуация была и остается в районе Купянска.

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«Харьков и Купянск – это две разницы. Вот это общее наступление, которое они сейчас проводят, пока щупают просто нашу оборону, это наступление со стороны Валуек на Купянск  и задача этого наступления тоже понятна. Вернее тех наступательных действий, которые они могут предпринять в течение месяца – полутора, пока будут заходить. Они попытаются нашу группировку по левому берегу Оскола – от Купянска до Лимана – выдавить. Либо с севера на юг начнут давить – это из-под Купянска – Сватово. Либо с востока на запад – из-под Кременной на Лиман», — спрогнозировал эксперт.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в эфире «Апостроф TV» заявил, что масштабного наступления РФ в Украине, которое постоянно прогнозируют, не будет. Наступать врагу нечем. Но на отдельных участках фронта продолжится давление".