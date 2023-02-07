Харків та Куп’янськ – це дві різниці. На Харків наступати нема чим – експерт

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в етері “Апостроф TV” заявив, що масштабного наступу РФ в Україні, який постійно прогнозують, не буде. Наступати ворогові нема чим. Але на окремих ділянках фронту триватиме тиск.

“Я скажу, можливо, не зовсім зараз популярну фразу – не буде наступу. Його просто не буде. Буде збільшення тиску росіян. Буде збільшення дій наступального характеру по всій лінії фронту. Але широкомасштабного наступу просто не буде. Їм нема чим його проводити”, – вважає Світан.

Не загрожує наступ РФ, на думку Світана, й Харкову. Однак це не означає, що в найближчому майбутньому місто стане безпечним.

“Щодо Харкова складна ситуація. Можна говорити про те, що Харків – це прифронтове місто, до кордону там кілька десятків кілометрів, а у нас весь російський кордон – це лінія фронту, можна вважати. Тому будь-які дії, які можуть бути вздовж лінії фронту, вони можуть бути й у Харкові, в тому числі, й уздовж усієї лінії кордону Сумської та Харківської областей із росіянами. Харків – прифронтове місто, і так треба до цього й ставитись. І так треба і життя своє будувати, що життя в Харкові – це життя в прифронтовому місті. Але масштабних наступів точно не буде. Нема чим”, – повторив експерт.

При цьому “скасування” наступу на Харків не означає гарантій безпеки для всієї території області. Найбільш напруженою ситуація була та залишається у районі Куп’янська.

“Харків і Куп’янськ – це дві різниці. Ось цей загальний наступ, який вони зараз проводять, поки мацають просто нашу оборону, це наступ з боку Валуєк на Куп’янськ, і завдання цього наступу теж зрозуміле. Точніше тих наступальних дій, які вони можуть здійснити протягом місяця – півтора, поки заходитимуть. Вони спробують наше угруповання на лівому березі Осколу – від Куп’янська до Лимана – видавити, або з півночі на південь почнуть тиснути – це з-під Куп’янська – Сватове, або зі сходу на захід – з-під Кремінної на Лиман”, – спрогнозував експерт.