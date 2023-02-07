Нужно воскресить и снова убить. Но с уважением — защитник Харьковщины о враге

Чем военные РФ, вторгшиеся в Украину почти год назад, отличались от тех, с кем сейчас имеет дело украинское войско, «на нуле» корреспонденту МГ «Объектив» рассказал защитник Харьковщины.

Балу – командир отделения в добровольческом подразделении. На войне он с 2014 года. За километр от позиций врага он поделился с корреспондентом МГ «Объектив» мыслями о враге, отношениях, истории, мотивации и о будущем. Подробности – в сюжете.

Волонтеры Help Army, согласились взять нашу съемочную группу к себе в автомобиль. Задач у них было немного. Привезти «на нуль» кое-что военным. И на обратной дороге вместе с военными эвакуировать из «горячей точки» местную жительницу. Была и еще одна задача. Даже международная миссия. Но об этом отдельно.

А пока мы едем в направлении Лимана Первого, что в километре от позиций армии РФ. Дорога из Харькова на передовую в Купянском направлении заняла два часа. Мы ехали «на нуль» — в отделение Балу в добровольческом подразделении. Главное отличие добровольческих батальонов – в том, что в добробаты идут исключительно по желанию. Большинство добровольцев пришли на войну в первый же день. Без мобилизации. То есть мотивация и боевой дух этих людей необычайны.

Балу, командир взвода добровольческого подразделения

Мы уже выиграли. Мы уже победили. Вот, когда это закрепится? Это второй вопрос. Я лично вижу одно: наша задача здесь – их убивать как можно больше. И экономически создать такую ситуацию, чтобы они не смогли продолжать это. Убить их всех нам никто не даст, к сожалению.

Балу на войне с 2014 года. Тогда воевал командиром взвода в рядах ВСУ. Его взводный опорный пункт был крайним «на нуле».

Анжела Денисенко, волонтер «Help Army», преподаватель ХНПУ им. Г.С. Сковороды

Самый крайний ВОП, и Балу варил кофе. И он, львовский кофе, на передке, на нуле — самый вкусный кофе в мире. И так, как готовил Балу, я даже не знаю, может ли кто-нибудь.

С первого дня полномасштабного вторжения Балу – на защите Харьковщины в рядах добровольческого подразделения. Его подразделение участвовало в первом и судьбоносном бою с российскими спецназовцами главного разведуправления генштаба РФ за школу в Харькове.

Сапсан, заместитель командира взвода добровольческого подразделения

Это трофей из 134-й школы. Там, где мы сожгли спецназ России. С их «Тигра» мы сняли этот КОРД. До сих пор с ним воюем. Там были 2 КОРДА, обычный ПМП, он также у нас в отделении. Также воюет против рашистов сейчас.

Балу не называет россиян «чмобиками» или «идиотами». Оккупанты способны адаптироваться. Он считает, что следует серьезно относиться к противнику. Опыт самих россиян показал, что случается при недооценке типа «взятие Киева за 3 дня».

Балу, командир взвода добровольческого подразделения

Их нужно убить, но нельзя так. Будь они дурачками, то они бы у нас часть страны не забрали.

Он считает россиян агрессивными и опасными, с большим количеством оружия. Они атакуют, используя хорошо скоординированные отряды. Оккупанты получают наказание за неисполнение приказов командования. Так что они не остановятся ни перед чем. В то же время оккупанты готовы к любым жертвам среди своих.

Балу, командир взвода добровольческого подразделения

Качество, я не говорю там 14-й год, а вот с 24-го (февраля 2022 года — Ред.) изменилось очень. У нас первое сражение на школе. Если бы те, которые на школе, были сейчас, то была бы беда. Там люди были, враги. Их нужно убить, воскресить и снова убить. Но с уважением. Там люди действовали профессионально. И даже нельзя сказать, что это за деньги. Человек, который из горящей школы отстреливается, достреливает, бросает ВАЛ, чтобы не достался, в пламя и прыгает с четвертого этажа… За деньги такое не делают. Там есть какая-то идея, нам непонятная.

В СССР спецотряды ГРУ использовали для проведения важнейших секретных операций в тылу противника. В современной РФ, говорит Балу, спецназначенцев используют для решения несвойственных элитным разведчикам задач. К примеру, для оборонительных боев. Это привело к большим потерям.

Балу, командир взвода добровольческого подразделения

Взяли этих подготовленных людей и использовали… калькулятором забили гвозди. Они их просто сами убили. Когда в Рогани… мы освобождали Рогань, и бой шел за каждый дом… Там погибших у нас много. Когда контрнаступление, здесь за ними не успевали. Мы гнались за ними и не могли догнать. Третий полк был встречен. «Мужики, – я говорю, – вы представляете, где они?» – «Нет». Они с такой скоростью убегали.

Также Балу говорит, что не нужно свысока относиться и к старой советской технике и боеприпасам. Эта техника, пусть и морально устаревшая, но совсем еще не заканчивается на бесконечных российских складах и довольно часто бьет в цель. Рядом с подразделением гниет сожженный советский Т-62, выпускавшийся в 60-70-х годах прошлого столетия.

Балу, командир взвода добровольческого подразделения

Ну, старый танк, конечно. Там «сотка» пушка стоит. Ее нужно чем-то сжечь. Чтобы кто-то сжег этот танк. И когда его будут палить, он будет стрелять. И их там еще до трех тысяч.

Балу считает, что враг все еще достаточно силен и сдаваться не собирается. Впереди – тяжелые и сложные времена. Но все равно все украинские территории будут освобождены. Защитник Украины даже нашел место своей мечты, куда переедет после Победы.

Балу, командир взвода добровольческого подразделения

Я в 2013 году искал обмен на Евпаторию. У нас уже были варианты. Мечтал жить в Евпатории. Я там еще буду жить.

Продолжение — в видео.