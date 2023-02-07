Полтора десятка населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб
Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлинск и Каменка.
На Купянском направлении под огонь врага попали районы более 30 населенных пунктов. Среди них на Харьковщине, среди прочих, Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Котляровка, Крахмальное и Вишневое.
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Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".