Полтора десятка населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлинск и Каменка.

На Купянском направлении под огонь врага попали районы более 30 населенных пунктов. Среди них на Харьковщине, среди прочих, Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Котляровка, Крахмальное и Вишневое.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.