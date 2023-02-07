Півтора десятка населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка.
На Куп’янському напрямку ворог гатив по районах більш ніж 30 населених пунктів. Серед них на Харківщині, серед інших, – Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне та Вишневе.
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Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України, попереджають у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".