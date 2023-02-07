Півтора десятка населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог гатив по районах більш ніж 30 населених пунктів. Серед них на Харківщині, серед інших, – Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне та Вишневе.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України, попереджають у Генштабі.