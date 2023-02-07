Live
  • Вівторок 07.02.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.4
    • 🟢

Півтора десятка населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Події 18:41   07.02.2023
Олена Нагорна
Півтора десятка населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог гатив по районах більш ніж 30 населених пунктів. Серед них на Харківщині, серед інших, – Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне та Вишневе.

Читайте також: Дворічна та Куп’янськ за добу неодноразово потрапляли під обстріли – поліція

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України, попереджають у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:41
Півтора десятка населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
18:13
Банду вимагачів на чолі зі “смотрящим” затримала в Харкові СБУ (фото)
17:50
У Харкові триває розбір завалів університету міського господарства (фото)
17:01
Заміряють реальне споживання. 9 лютого на Харківщині не вимикатимуть світло
14:12
«Хрести скріпили зв’язкою». У Харкові поряд поховали загиблих альпіністів

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Півтора десятка населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".