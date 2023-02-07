Припарковался на «зебре»: в Харькове копы разыскали водителя по фото в соцсети

В Харькове сотрудники патрульной полиции разыскали и оштрафовали водителя Dacia. Фото автомобиля, припаркованного на пешеходном переходе, ранее опубликовали в Telegram.

Водителю выписали административное постановление по ч.1 ст. 122 (нарушение правил остановки транспортных средств) КУоАП, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные напоминают, что согласно п. 15.9(Г) ПДД Украины остановка запрещена на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении.