Припаркувався на “зебрі”: у Харкові копи розшукали водія за фото в соцмережі
У Харкові співробітники патрульної поліції розшукали та оштрафували водія Dacia. Фото автомобіля, припаркованого на пішохідному переході, раніше опублікували в Telegram.
Водієві виписали адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (порушення правил зупинки транспортних засобів) КУпАП, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Патрульні нагадують, що згідно з п. 15.9(Г) ПДР України зупинка заборонена на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 21:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові співробітники патрульної поліції розшукали та оштрафували водія Dacia. Фото автомобіля, припаркованого на пішохідному переході, раніше опублікували в Telegram.".