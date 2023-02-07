Припаркувався на “зебрі”: у Харкові копи розшукали водія за фото в соцмережі

У Харкові співробітники патрульної поліції розшукали та оштрафували водія Dacia. Фото автомобіля, припаркованого на пішохідному переході, раніше опублікували в Telegram.

Водієві виписали адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (порушення правил зупинки транспортних засобів) КУпАП, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Патрульні нагадують, що згідно з п. 15.9(Г) ПДР України зупинка заборонена на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі.

