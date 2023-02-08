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«Армия России обезвредила «стратегические» лавочки в Харькове» — Болвинов

Происшествия 11:06   08.02.2023
Оксана Горун
«Армия России обезвредила «стратегические» лавочки в Харькове» — Болвинов Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото из парка Горького в Харькове, по которому ударила 7 февраля российская ракета.

«В очередной раз в Харькове раздались взрывы — на этот раз ракеты прилетели в парк Горького. Армия россии обезвредила «стратегические» лавочки и пешеходные переходы», — сообщил Болвинов.

По его информации, воронки на месте «прилета» глубиной три метра. Их примерный размер пять на пять метров.

«На местах взрывов изъяты обломки – по предварительным данным, С-300. Еще четыре ракеты зафиксированы на территории объектов гражданской промышленности – также С-300», — проинформировал главный следователь Харьковщины.

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В самом парке Горького сообщили, что уже убирают последствия ночного удара. «Этот мусор только вспахал землю», — оценили сотрудники парка результаты российской «денацификации и демилитаризации».

Напомним, ракеты из Белгородской области ударили по Харькову около 23:00 7 февраля. Харьковчане насчитали от шести до десяти взрывов. Такое же предварительное количество «прилетов» подтверждал начальник ХОВА Олег Синегубов. Уже известно, что ракеты ударили по центральному парку Харькова и промышленному объекту в Киевском районе. Пострадавших в результате ракетного удара нет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 11:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото из парка Горького в Харькове, по которому ударила 7 февраля российская ракета".