«Армия России обезвредила «стратегические» лавочки в Харькове» — Болвинов
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото из парка Горького в Харькове, по которому ударила 7 февраля российская ракета.
«В очередной раз в Харькове раздались взрывы — на этот раз ракеты прилетели в парк Горького. Армия россии обезвредила «стратегические» лавочки и пешеходные переходы», — сообщил Болвинов.
По его информации, воронки на месте «прилета» глубиной три метра. Их примерный размер пять на пять метров.
«На местах взрывов изъяты обломки – по предварительным данным, С-300. Еще четыре ракеты зафиксированы на территории объектов гражданской промышленности – также С-300», — проинформировал главный следователь Харьковщины.
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В самом парке Горького сообщили, что уже убирают последствия ночного удара. «Этот мусор только вспахал землю», — оценили сотрудники парка результаты российской «денацификации и демилитаризации».
Напомним, ракеты из Белгородской области ударили по Харькову около 23:00 7 февраля. Харьковчане насчитали от шести до десяти взрывов. Такое же предварительное количество «прилетов» подтверждал начальник ХОВА Олег Синегубов. Уже известно, что ракеты ударили по центральному парку Харькова и промышленному объекту в Киевском районе. Пострадавших в результате ракетного удара нет.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото из парка Горького в Харькове, по которому ударила 7 февраля российская ракета".