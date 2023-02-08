«Армия России обезвредила «стратегические» лавочки в Харькове» — Болвинов

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото из парка Горького в Харькове, по которому ударила 7 февраля российская ракета.

«В очередной раз в Харькове раздались взрывы — на этот раз ракеты прилетели в парк Горького. Армия россии обезвредила «стратегические» лавочки и пешеходные переходы», — сообщил Болвинов.

По его информации, воронки на месте «прилета» глубиной три метра. Их примерный размер пять на пять метров.

«На местах взрывов изъяты обломки – по предварительным данным, С-300. Еще четыре ракеты зафиксированы на территории объектов гражданской промышленности – также С-300», — проинформировал главный следователь Харьковщины.

В самом парке Горького сообщили, что уже убирают последствия ночного удара. «Этот мусор только вспахал землю», — оценили сотрудники парка результаты российской «денацификации и демилитаризации».

Напомним, ракеты из Белгородской области ударили по Харькову около 23:00 7 февраля. Харьковчане насчитали от шести до десяти взрывов. Такое же предварительное количество «прилетов» подтверждал начальник ХОВА Олег Синегубов. Уже известно, что ракеты ударили по центральному парку Харькова и промышленному объекту в Киевском районе. Пострадавших в результате ракетного удара нет.