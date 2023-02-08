“Армія Росії знешкодила “стратегічні” лавочки в Харкові” – Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото з парку Горького в Харкові, по якому вдарила 7 лютого російська ракета.

“Вже вкотре в Харкові пролунали вибухи – цього разу ракети прилетіли в парк Горького. Армія росії знешкодила “стратегічні” лавочки та пішохідні переходи”, – повідомив Болвінов.

За його інформацією, вирви на місці “прильоту” глибиною три метри. Їхній приблизний розмір п’ять на п’ять метрів.

“На місцях вибухів вилучені уламки – за попередніми даними, С-300. Ще чотири ракети зафіксовані на території об’єктів цивільної промисловості – також С-300”, – поінформував головний слідчий Харківщини.

У самому парку Горького повідомили, що вже прибирають наслідки нічного удару. “Це сміття тільки зорало землю”, – оцінили співробітники парку результати російської “денацифікації та демілітаризації”.

Нагадаємо, ракети з Бєлгородської області вдарили по Харкову близько 23:00 7 лютого. Харків’яни нарахували від шести до десяти вибухів. Таку саму попередню кількість “прильотів” підтверджував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Уже відомо, що ракети вдарили по центральному парку Харкова та промисловому об’єкту в Київському районі. Постраждалих внаслідок ракетного удару немає.