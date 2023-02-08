Генштаб ВСУ подтвердил пять ракетных ударов по Харькову (видео)

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что армия РФ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова, а также обстреляла около 30 населенных пунктов региона.

«За сутки противник нанес 8 ракетных ударов, 5 из которых — по гражданской инфраструктуре города Харьков, и 21 авиационный удар. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаева и Херсона. Повреждены жилые дома», — проинформировали в Генштабе.

Также в утренней сводке ГШ перечислен длинный список населенных пунктов Харьковской области, оказавшихся под вражескими обстрелами — как на Слобожанском, так и на Купянском направлении.

«Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Глубокое, Липцы, Старица, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 40 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области», — перечислили в сводке.

По информации Генштаба, враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом несет значительные потери. «Особенно в живой силе», — подчеркнули в Генштабе.