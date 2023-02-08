Генштаб ЗСУ підтвердив п’ять ракетних ударів по Харкову (відео)

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Харкова, а також обстріляла близько 30 населених пунктів регіону.

“За добу противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Харків, і 21 авіаційний удар. Крім того, ворог здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Херсона. Пошкоджено житлові будинки”, – поінформували в Генштабі.

Також у ранковому зведенні ГШ перераховано довгий список населених пунктів Харківської області, які опинилися під ворожими обстрілами – як на Слобожанському, так і на Куп’янському напрямках.

“Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка і Кузьмине Харківської області“, – перерахували у зведенні.

За інформацією Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. При цьому зазнає значних втрат. “Особливо у живій силі”, – наголосили в Генштабі.