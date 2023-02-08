Полиция и ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Обстрелами в Харьковской области за сутки повреждены 11 частных домов, хозпостройки, медучреждение, промпредприятие, гаражи и автомобили, возникли три пожара.

«На протяжении 7 февраля противник наносил удары из танков, минометов и артиллерии по громадам Чугуевского, Харьковского и Купянского районов. За прошедшие сутки в результате обстрелов повреждены 11 частных домовладений, хозяйственные постройки, помещения предприятия, медицинского учреждения, 10 гаражей и автомобили. В селе Тимофеевка из-за взрывов снарядов значительные повреждения получили объекты инфраструктуры и частный сектор», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации спасателей, в результате обстрелов на Харьковщине случились три пожара.

«Около 13:50 враг второй раз нанес удар по городской больнице Волчанска. На крыше центрального корпуса произошел пожар. Его площадь составила около 15 кв. м. Также от взрыва пострадал легковой автомобиль», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар потушили чуть более, чем за полчаса. Пострадавших не было.

«В 17:40 после обстрела поселка Купянск-Узловой загорелись два гаража на площади 100 кв. м. Также полностью разрушены шесть таких же гаражей и десять получили повреждения», — отметили спасатели.

На тушение этого пожара спасателям понадобилось около часа.

Также и спасатели, и полиция проинформировали о ракетном ударе по центру Харькова. По данным полиции, армия РФ била около 23:00 зенитными ракетами С-300. По данным ГСЧС, в месте одного из «прилетов» также был пожар — горел промышленный объект. Его тушили 30 спасателей и шесть единиц техники.