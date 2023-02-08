Поліція та ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Обстрілами в Харківській області за добу пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, медустанову, промпідприємство, гаражі та автомобілі, виникли три пожежі.

“Упродовж 7 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського й Куп’янського районів. Минулої доби внаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних домоволодінь, господарчі споруди, приміщення підприємства, медичного закладу, 10 гаражів та автомобілі. У селі Тимофіївка через вибухи снарядів значних пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури та приватний сектор“, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією рятувальників, внаслідок обстрілів на Харківщині сталися три пожежі.

“Близько 13:50 ворог вдруге завдав удару по міській лікарні Вовчанська. На даху центрального корпусу сталася пожежа. Її площа склала близько 15 кв. м. Також від вибуху постраждав легковий автомобіль”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу загасили трохи більше, ніж за пів години. Постраждалих не було.

“О 17:40 після обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий загорілись 2 гаражі на площі 100 кв.м. Також повністю зруйновані 6 таких же гаражів та 10 зазнали пошкоджень”, – зазначили рятувальники.

На гасіння цієї пожежі рятувальникам знадобилося близько години.

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Також і рятувальники, і поліція поінформували про ракетний удар по центру Харкова. За даними поліції, армія РФ била близько 23:00 зенітними ракетами С-300. За даними ДСНС, у місці одного з “прильотів” також була пожежа – горів промисловий об’єкт. Його гасили 30 рятувальників та шість одиниць техніки.