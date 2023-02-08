Live
  • Середа 08.02.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🔴

Поліція та ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Події 10:16   08.02.2023
Оксана Горун
Поліція та ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Обстрілами в Харківській області за добу пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, медустанову, промпідприємство, гаражі та автомобілі, виникли три пожежі.

Упродовж 7 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського й Куп’янського районів. Минулої доби внаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних домоволодінь, господарчі споруди, приміщення підприємства, медичного закладу, 10 гаражів та автомобілі. У селі Тимофіївка через вибухи снарядів значних пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури та приватний сектор“, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого 2023 5

За інформацією рятувальників, внаслідок обстрілів на Харківщині сталися три пожежі.

Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого 2023 3

“Близько 13:50 ворог вдруге завдав удару по міській лікарні Вовчанська. На даху центрального корпусу сталася пожежа. Її площа склала близько 15 кв. м. Також від вибуху постраждав легковий автомобіль”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу загасили трохи більше, ніж за пів години. Постраждалих не було.

“О 17:40 після обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий загорілись 2 гаражі на площі 100 кв.м. Також повністю зруйновані 6 таких же гаражів та 10 зазнали пошкоджень”, – зазначили рятувальники.

Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого 2023 4

На гасіння цієї пожежі рятувальникам знадобилося близько години.

  • Читайте також: У Харкові друга ракета поцілила у будівлю вищого навчального закладу

    • Також і рятувальники, і поліція поінформували про ракетний удар по центру Харкова. За даними поліції, армія РФ била близько 23:00 зенітними ракетами С-300. За даними ДСНС, у місці одного з “прильотів” також була пожежа – горів промисловий об’єкт. Його гасили 30 рятувальників та шість одиниць техніки.

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого 2023 10

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого 2023 9

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого 2023 8

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого 2023 7

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого 2023 6

    Наслідки обстрілів Харківської області 7 лютого 2023 2

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    10:16
    Поліція та ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)
    08:34
    На Харківщині від обстрілу загинула жінка, 16-річна дівчина в лікарні
    07:48
    За добу поліція зафіксувала на Харківщині 19 пошкоджень обстрілами будівель
    21:22
    Припаркувався на “зебрі”: у Харкові копи розшукали водія за фото в соцмережі
    19:44
    “Смотрящим за ХТЗ” не дали розширити свій вплив на Салтівку – поліція (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Поліція та ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 10:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстрілами в Харківській області за добу пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, медустанову, промпідприємство, гаражі та автомобілі, виникли три пожежі".