В Харькове пьяный водитель с травкой хотел откупиться от копов за 200 долларов
Днем 8 февраля в Харькове на улице Раевской патрульные остановили автомобиль BMW. Водитель вероятно был в состоянии опьянения, имел при себе наркотики и предлагал правоохранителям взятку.
Патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного и наркотического опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Мужчина явно не желал этого делать и в ответ предложил копам 200 долларов, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки водитель не реагировал, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.
Инспекторы обнаружили у мужчины вещество растительного происхождения. Водитель признался, что это наркотики, которые он купил для себя.
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На мужчину составили административный протокол по ч.1 ст.130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП. Обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 февраля в Харькове на улице Раевской патрульные остановили автомобиль BMW. Водитель вероятно был в состоянии опьянения, имел при себе наркотики и предлагал правоохранителям взятку.".