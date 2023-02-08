В Харькове пьяный водитель с травкой хотел откупиться от копов за 200 долларов

Днем 8 февраля в Харькове на улице Раевской патрульные остановили автомобиль BMW. Водитель вероятно был в состоянии опьянения, имел при себе наркотики и предлагал правоохранителям взятку.

Патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного и наркотического опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий осмотр. Мужчина явно не желал этого делать и в ответ предложил копам 200 долларов, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки водитель не реагировал, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.

Инспекторы обнаружили у мужчины вещество растительного происхождения. Водитель признался, что это наркотики, которые он купил для себя.

На мужчину составили административный протокол по ч.1 ст.130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП. Обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.