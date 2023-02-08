У Харкові п’яний водій із травкою хотів відкупитися від копів за 200 доларів

Вдень 8 лютого у Харкові на вулиці Раєвської патрульні зупинили автомобіль BMW. Водій, ймовірно, був у стані сп’яніння, мав при собі наркотики та пропонував правоохоронцям хабар.

Патрульні виявили у водія ознаки алкогольного та наркотичного сп’яніння, тож запропонували йому пройти огляд. Чоловік явно не хотів цього робити й у відповідь запропонував копам 200 доларів, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На попередження про кримінальну відповідальність за надання хабаря водій не реагував, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Інспектори виявили у чоловіка речовину рослинного походження. Водій зізнався, що це наркотики, які він купив для себе.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП. Обставини події встановлюватимуть слідчі.