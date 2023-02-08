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У Харкові п’яний водій із травкою хотів відкупитися від копів за 200 доларів

Події 21:04   08.02.2023
Олена Нагорна
У Харкові п’яний водій із травкою хотів відкупитися від копів за 200 доларів

Вдень 8 лютого у Харкові на вулиці Раєвської патрульні зупинили автомобіль BMW. Водій, ймовірно, був у стані сп’яніння, мав при собі наркотики та пропонував правоохоронцям хабар.

Патрульні виявили у водія ознаки алкогольного та наркотичного сп’яніння, тож запропонували йому пройти огляд. Чоловік явно не хотів цього робити й у відповідь запропонував копам 200 доларів, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На попередження про кримінальну відповідальність за надання хабаря водій не реагував, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Інспектори виявили у чоловіка речовину рослинного походження. Водій зізнався, що це наркотики, які він купив для себе.

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На чоловіка склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП. Обставини події встановлюватимуть слідчі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 21:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 8 лютого у Харкові на вулиці Раєвської патрульні зупинили автомобіль BMW. Водій, ймовірно, був у стані сп’яніння, мав при собі наркотики та пропонував правоохоронцям хабар.".