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Враг усиливает присутствие на Купянском направлении, несет потери — Синегубов

Происшествия 12:03   08.02.2023
Оксана Горун
Враг усиливает присутствие на Купянском направлении, несет потери — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона прокомментировал ситуацию на фронте и в приграничье на Харьковщине.

«У нас по Купянскому направлению проходит линия фронта, и враг постоянно пытается атаковать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции. Да, действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы. Наши вооруженные силы сильны как никогда. И готовы реагировать на какие-либо попытки такого характера врага», — сказал Синегубов.

Он также подтвердил, что враг накапливает силы на востоке Харьковщины и в соседней Луганщине.

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«Враг усиливает свое военное присутствие именно на линии фронта – это по Купянскому направлению, это по Двуречанскому направлению, в направлении Кременной. Но мы видим это. Цель его – это не давать продвигаться нашим Вооруженным силам.
Там идут определенные маневры, и мы не исключаем попытки действительно контрнаступления со стороны врага. Но наши ВСУ полностью к этому подготовлены», — заверил руководитель ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона прокомментировал ситуацию на фронте и в приграничье на Харьковщине".