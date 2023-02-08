Враг усиливает присутствие на Купянском направлении, несет потери — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона прокомментировал ситуацию на фронте и в приграничье на Харьковщине.

«У нас по Купянскому направлению проходит линия фронта, и враг постоянно пытается атаковать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции. Да, действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы. Наши вооруженные силы сильны как никогда. И готовы реагировать на какие-либо попытки такого характера врага», — сказал Синегубов.

Он также подтвердил, что враг накапливает силы на востоке Харьковщины и в соседней Луганщине.

«Враг усиливает свое военное присутствие именно на линии фронта – это по Купянскому направлению, это по Двуречанскому направлению, в направлении Кременной. Но мы видим это. Цель его – это не давать продвигаться нашим Вооруженным силам.

Там идут определенные маневры, и мы не исключаем попытки действительно контрнаступления со стороны врага. Но наши ВСУ полностью к этому подготовлены», — заверил руководитель ХОВА.