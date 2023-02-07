Российские войска, вероятно, продвинулись в районе Купянска — ISW

Американский Институт изучения войны сделал вывод о том, что армия оккупантов могла добиться тактического успеха к северо-востоку от Купянска.

«Российские войска, вероятно, добились тактического успеха к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля», — пишут аналитики ISW в сводке за 6 февраля.

При этом такие выводы во многом основаны на сообщениях из российских источников, которые регулярно распространяют дезинформацию. Тем не менее специалисты Института нашли и кадры с геолокацией.

«Несколько российских источников утверждали, что российские войска захватили Синьковку (10 км к северо-востоку от Купянска) 6 февраля, хотя один военный блогер сообщил, что этот захват не подтвержден. Известный российский военный блогер сообщил, что 4 февраля российские войска прорвали украинскую оборону в Двуречном (примерно в 9 км к северу от Синьковки) и заняли позиции на западной окраине населенного пункта. На геолоцированных кадрах боевых действий, опубликованных 5 февраля, видно, как украинская артиллерия наносит удары по российским войскам в западном Двуречном, что подтверждает сообщение военного блогера. Генштаб Украины не сообщал, что украинские силы отражали российские атаки в этих районах в период с 5 по 6 февраля», — проинформировали в ISW.

Официальной информации Генштаба или ХОВА, подтверждающей продвижение врага на Харьковщине, на данный момент не было. Также американские аналитики, ссылаясь на заявление замначальника ХОВА Романа Семенухи, отметили, что угрозы наступления на Харьков нет, а все слухи об этом Семенуха назвал информационными операциями РФ.