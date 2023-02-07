Російські війська, ймовірно, просунулися в районі Куп’янська – ISW

Американський Інститут вивчення війни зробив висновок про те, що армія окупантів могла досягти тактичного успіху на північний схід від Куп’янська.

“Російські війська, ймовірно, досягли тактичного успіху на північний схід від Куп’янська в період з 4 по 6 лютого”, – пишуть аналітики ISW у зведенні за 6 лютого.

При цьому такі висновки багато в чому ґрунтуються на повідомленнях із російських джерел, які регулярно поширюють дезінформацію. Проте фахівці Інституту знайшли кадри з геолокацією.

“Декілька російських джерел стверджували, що російські війська захопили Синьківку (10 км на північний схід від Куп’янська) 6 лютого, хоча один військовий блогер повідомив, що це захоплення не підтверджено. Відомий російський військовий блогер повідомив, що 4 лютого російські війська прорвали українську оборону у Дворічному (приблизно за 9 км на північ від Синьківки) і зайняли позиції на західній околиці населеного пункту.На геолокованих кадрах бойових дій, опублікованих 5 лютого, видно, як українська артилерія завдає ударів по російських військах у західному Дворічному, що підтверджує повідомлення військового блогера. Генштаб України не повідомляв, що українські сили відбивали російські атаки в цих районах у період з 5 по 6 лютого”, – поінформували в ISW.

Офіційної інформації Генштабу чи ХОВА, що підтверджує просування ворога на Харківщині, наразі не було. Також американські аналітики, посилаючись на заяву заступника начальника ХОВА Романа Семенухи, зазначили, що загрози наступу на Харків немає, а всі чутки про це Семенуха назвав інформаційними операціями РФ.