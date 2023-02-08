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Ворог посилює присутність на Куп’янському напрямку, зазнає втрат – Синєгубов

Події 12:03   08.02.2023
Оксана Горун
Ворог посилює присутність на Куп’янському напрямку, зазнає втрат – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері національного телемарафону прокоментував ситуацію на фронті та в прикордонні на Харківщині.

“У нас по Куп’янському напрямку проходить лінія фронту, й ворог постійно намагається атакувати, однак зазнає втрат та відступає на раніше зайняті позиції. Так, дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові. Наші Збройні сили сильні як ніколи. Й готові реагувати на будь-які спроби такого характеру ворога“, – сказав Синєгубов.

Він також підтвердив, що ворог накопичує сили на сході Харківщини та в сусідній Луганщині.

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Ворог посилює свою військову присутність саме на лінії фронту – це по Куп’янському напрямку, це по Дворічанському напрямку, в напрямку Кремінної. Але ми це бачимо. На меті його – це не давати просуватися нашим Збройним силам. Там ідуть певні маневри, й ми не виключаємо спроби дійсно контрнаступу з боку ворога. Але наші ЗСУ повністю до цього підготовлені“, – запевнив керівник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 12:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері національного телемарафону прокоментував ситуацію на фронті та в прикордонні на Харківщині".