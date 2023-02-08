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Япония поможет в восстановлении энергосистемы Украины

Общество 19:41   08.02.2023
Елена Нагорная
Япония поможет в восстановлении энергосистемы Украины Фото: Минэнерго

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) поможет Украине в аварийном восстановлении и реконструкции энергосистемы, такой проект уже обсуждается.

Этот вопрос поднимался на встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA), сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Министр, в частности, обсудил с японской стороной запуск новой программы «Проект аварийного восстановления и реконструкции».

«Этот проект позволит Украине получать за счет грантовой помощи необходимое оборудование и технологии для восстановления энергетической инфраструктуры, а также предусматривает наработку совместных предложений по экстренной помощи отечественной энергосистеме для усиления ее устойчивости и надежности», — говорится в сообщении.

Также проект будет включать подготовку к следующему отопительному сезону 2023-2024.

Стороны договорились о развитии сотрудничества по трансферу технологий и использовании опыта Японии по развитию устойчивых и «умных» сетей, а также децентрализации энергосистемы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 19:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Японское агентство международного сотрудничества (JICA) поможет Украине в аварийном восстановлении и реконструкции энергосистемы, такой проект уже обсуждается.".