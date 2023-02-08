Япония поможет в восстановлении энергосистемы Украины

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) поможет Украине в аварийном восстановлении и реконструкции энергосистемы, такой проект уже обсуждается.

Этот вопрос поднимался на встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA), сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Министр, в частности, обсудил с японской стороной запуск новой программы «Проект аварийного восстановления и реконструкции».

«Этот проект позволит Украине получать за счет грантовой помощи необходимое оборудование и технологии для восстановления энергетической инфраструктуры, а также предусматривает наработку совместных предложений по экстренной помощи отечественной энергосистеме для усиления ее устойчивости и надежности», — говорится в сообщении.

Также проект будет включать подготовку к следующему отопительному сезону 2023-2024.

Стороны договорились о развитии сотрудничества по трансферу технологий и использовании опыта Японии по развитию устойчивых и «умных» сетей, а также децентрализации энергосистемы.