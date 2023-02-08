Япония поможет в восстановлении энергосистемы Украины
Японское агентство международного сотрудничества (JICA) поможет Украине в аварийном восстановлении и реконструкции энергосистемы, такой проект уже обсуждается.
Этот вопрос поднимался на встрече министра энергетики Украины Германа Галущенко с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA), сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Министр, в частности, обсудил с японской стороной запуск новой программы «Проект аварийного восстановления и реконструкции».
«Этот проект позволит Украине получать за счет грантовой помощи необходимое оборудование и технологии для восстановления энергетической инфраструктуры, а также предусматривает наработку совместных предложений по экстренной помощи отечественной энергосистеме для усиления ее устойчивости и надежности», — говорится в сообщении.
Также проект будет включать подготовку к следующему отопительному сезону 2023-2024.
Стороны договорились о развитии сотрудничества по трансферу технологий и использовании опыта Японии по развитию устойчивых и «умных» сетей, а также децентрализации энергосистемы.
Читайте также: Харьков будет отстраивать не только «Жилстрой-1», он не монополист — Терехов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Япония поможет в восстановлении энергосистемы Украины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Японское агентство международного сотрудничества (JICA) поможет Украине в аварийном восстановлении и реконструкции энергосистемы, такой проект уже обсуждается.".