Японія допоможе у відновленні енергосистеми України

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) допоможе Україні в аварійному відновленні та реконструкції енергосистеми, такий проєкт уже обговорюється.

Це питання підіймалось на зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр, зокрема, обговорив з японською стороною запуск нової програми “Проєкт аварійного відновлення та реконструкції”.

“Цей проєкт дозволить Україні отримувати за рахунок грантової допомоги необхідне обладнання та технології для відновлення енергетичної інфраструктури, а також передбачає напрацювання спільних пропозицій щодо екстреної допомоги вітчизняній енергосистемі для посилення її стійкості та надійності”, – йдеться в повідомленні.

Також проєкт включатиме підготовку до наступного опалювального сезону 2023-2024.

Сторони домовилися про розвиток співпраці з трансферу технологій та використання досвіду Японії з розбудови стійких та “розумних” мереж, а також децентралізації енергосистеми.