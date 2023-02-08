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Японія допоможе у відновленні енергосистеми України

Політика 19:41   08.02.2023
Олена Нагорна
Японія допоможе у відновленні енергосистеми України

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) допоможе Україні в аварійному відновленні та реконструкції енергосистеми, такий проєкт уже обговорюється.

Це питання підіймалось на зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр, зокрема, обговорив з японською стороною запуск нової програми “Проєкт аварійного відновлення та реконструкції”.

“Цей проєкт дозволить Україні отримувати за рахунок грантової допомоги необхідне обладнання та технології для відновлення енергетичної інфраструктури, а також передбачає напрацювання спільних пропозицій щодо екстреної допомоги вітчизняній енергосистемі для посилення її стійкості та надійності”, – йдеться в повідомленні.

Також проєкт включатиме підготовку до наступного опалювального сезону 2023-2024.

Сторони домовилися про розвиток співпраці з трансферу технологій та використання досвіду Японії з розбудови стійких та “розумних” мереж, а також децентралізації енергосистеми.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 19:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) допоможе Україні в аварійному відновленні та реконструкції енергосистеми, такий проєкт уже обговорюється.".