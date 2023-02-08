За сутки полиция зафиксировала на Харьковщине 19 повреждений зданий обстрелами
По Харьковщине били из минометов, танков, реактивной и ствольной артиллерии, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Враг продолжает ежедневно обстреливать из минометов, танков, реактивной и ствольной артиллерии приграничные населенные пункты Харьковщины. Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты за сутки зафиксировали 16 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и открыли уголовные производства», — написал Тимошко в facebook.
Он также проинформировал, что за сутки полицейские доставили в отделения на Харьковщине 72 человека, которых подозревают в причастности к ДРГ и ведению пропагандисткой деятельности в пользу врага.
На блокпостах проверили более 1816 транспортных средств. Также минувшие сутки отличились обилием водителей-нарушителей.
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«Сотрудники полиции составили 12 административных материалов в отношении водителей за нарушение правил дорожного движения: 6 протоколов за управление транспортом без документов, 3 – за превышение скорости движения и проезд на запрещающий сигнал и 3 – за управление транспортными средствами в состоянии опьянения», — привел статистику начальник ГУ Нацполиции.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харьковщине били из минометов, танков, реактивной и ствольной артиллерии, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".