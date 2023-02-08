За добу поліція зафіксувала на Харківщині 19 пошкоджень обстрілами будівель
По Харківщині били з мінометів, танків, реактивної та ствольної артилерії, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
“Ворог продовжує щоденно обстрілювати з мінометів, танків, реактивної та ствольної артилерії прикордонні населені пункти Харківщини. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 16 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження”, – написав Тимошко у фейсбуці.
Він також поінформував, що за добу поліціянти доправили до відділень на Харківщині 72 особи, яких підозрюють у причетності до ДРГ та ведення пропагандистської діяльності на користь ворога. На блокпостах перевірили понад 1816 транспортних засобів.
Також минула доба відзначилася великою кількістю водіїв-порушників.
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“Співробітники поліції склали 12 адміністративних матеріалів щодо водіїв за порушення правил дорожнього руху: 6 протоколів за керування транспортом без документів, 3 – за перевищення швидкості руху та проїзд на заборонний сигнал та 3 – за керування транспортними засобами у стані сп’яніння”, — навів статистику начальник ГУ Нацполіції.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 07:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харківщині били з мінометів, танків, реактивної та ствольної артилерії, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".