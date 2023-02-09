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Кому в Харькове предлагают зарплату больше 20 000 грн — Служба занятости

Общество 12:09   09.02.2023
Оксана Горун
Кому в Харькове предлагают зарплату больше 20 000 грн — Служба занятости

Областная служба занятости 9 февраля опубликовала список актуальных вакансий в Харькове и области.

В списке для жителей Харькова и Харьковского района — более 600 вакансий. Большинство работодателей предлагают зарплату в пределах 8700 — 12 000 грн. Есть варианты на 15 — 17 тысяч. Предложений на 20 и более тысяч гривен не так много. Но все же варианты существуют.

Так, вакансий с зарплатой ровно в 20 тысяч гривен много для медиков. В предложенном списке — вакансии для следующих врачей: эндокринолога, диетолога, инфекциониста, кардиолога, лаборанта, психиатра, статистика, стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга и терапевтов.

На зарплату в 20 тыс. грн также могут рассчитывать главные бухлтеры, главные технологи, электромонтеры, завлабораторией, сварщик, настройщик технологического оборудования, слесарь по ремонту колесных транспортных средств и  фрезеровщик.

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Список вакансий с зарплатой более, чем 20 000 грн достаточно краткий:

✔️ 21 000 грн обещают платить главному технологу пищевой промышленности (молочная сфера), среди требований — опыт работы не менее пяти лет;

✔️26 000 грн обещают главному бухгалтеру, работа — в бюджетном учреждении.

✔️27 225 грн предлагают главбуху за работу на производстве.

✔️30 000 грн обещают водителю автотранспортных средств за перевозку грузов в международном сообщении. Среди требований — наличие медосмотра и чип-карты водителя для Тахографа.

✔️30 000 готовы платить психологу, на этой работе возможны командировки и переход на военную службу.

Полный список вакансий с требованиями работодателей и контактами — здесь.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная служба занятости 9 февраля опубликовала список актуальных вакансий в Харькове и области".