Кому в Харкові пропонують зарплату більше 20 000 грн – Служба зайнятості
Обласна служба зайнятості 9 лютого опублікувала список актуальних вакансій у Харкові та області.
У списку для мешканців Харкова та Харківського району – понад 600 вакансій. Більшість роботодавців пропонують зарплату в межах 8700 – 12 000 грн. Є варіанти на 15 – 17 тисяч. Пропозицій на 20 та більше тисяч гривень не так багато. Але все ж таки варіанти існують.
Так, вакансій із зарплатою рівно 20 тисяч гривень багато для медиків. У запропонованому списку – вакансії для наступних лікарів: ендокринолога, дієтолога, інфекціоніста, кардіолога, лаборанта, психіатра, статистика, стоматолога-терапевта, стоматолога-хірурга та терапевтів.
На зарплату в 20 тис. грн також можуть розраховувати головні бухлтери, головні технологи, електромонтери, завлабораторії, зварювальник, налаштовувач технологічного обладнання, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та фрезерувальник.
Читайте також: Робота на Харківщині — співробітників шукає обленерго (список вакансій)
Список вакансій із зарплатою більш ніж 20 000 грн досить короткий:
✔️ 21 000 грн обіцяють платити головному технологу харчової промисловості (молочна сфера), серед вимог – досвід роботи не менше п’яти років;
✔️26 000 грн обіцяють головному бухгалтеру, робота – в бюджетній установі.
✔️27 225 грн пропонують головбуху за роботу на виробництві.
✔️30 000 грн обіцяють водієві автотранспортних засобів за перевезення вантажів у міжнародному сполученні. Серед вимог – наявність медогляду та чіп-картки водія для Тахографа.
✔️30 000 готові платити психологу, на цій роботі можливі відрядження та перехід на військову службу.
Повний список вакансій з вимогами роботодавців та контактами – тут.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Кому в Харкові пропонують зарплату більше 20 000 грн – Служба зайнятості»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 12:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Областная служба занятости 9 февраля опубликовала список актуальных вакансий в Харькове и области".