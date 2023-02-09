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Кому в Харкові пропонують зарплату більше 20 000 грн – Служба зайнятості

Економіка 12:09   09.02.2023
Оксана Горун
Кому в Харкові пропонують зарплату більше 20 000 грн – Служба зайнятості

Обласна служба зайнятості 9 лютого опублікувала список актуальних вакансій у Харкові та області.

У списку для мешканців Харкова та Харківського району – понад 600 вакансій. Більшість роботодавців пропонують зарплату в межах 8700 – 12 000 грн. Є варіанти на 15 – 17 тисяч. Пропозицій на 20 та більше тисяч гривень не так багато. Але все ж таки варіанти існують.

Так, вакансій із зарплатою рівно 20 тисяч гривень багато для медиків. У запропонованому списку – вакансії для наступних лікарів: ендокринолога, дієтолога, інфекціоніста, кардіолога, лаборанта, психіатра, статистика, стоматолога-терапевта, стоматолога-хірурга та терапевтів.

На зарплату в 20 тис. грн також можуть розраховувати головні бухлтери, головні технологи, електромонтери, завлабораторії, зварювальник, налаштовувач технологічного обладнання, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та фрезерувальник.

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Список вакансій із зарплатою більш ніж 20 000 грн досить короткий:

✔️ 21 000 грн обіцяють платити головному технологу харчової промисловості (молочна сфера), серед вимог – досвід роботи не менше п’яти років;

✔️26 000 грн обіцяють головному бухгалтеру, робота – в бюджетній установі.

✔️27 225 грн пропонують головбуху за роботу на виробництві.

✔️30 000 грн обіцяють водієві автотранспортних засобів за перевезення вантажів у міжнародному сполученні. Серед вимог – наявність медогляду та чіп-картки водія для Тахографа.

✔️30 000 готові платити психологу, на цій роботі можливі відрядження та перехід на військову службу.

Повний список вакансій з вимогами роботодавців та контактами – тут.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Кому в Харкові пропонують зарплату більше 20 000 грн – Служба зайнятості»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 12:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Областная служба занятости 9 февраля опубликовала список актуальных вакансий в Харькове и области".