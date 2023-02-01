Робота на Харківщині – співробітників шукає обленерго (список вакансій)

АТ “Харківобленерго” запрошує співробітників на тимчасову роботу в Куп’янському та Вовчанському районах.

Як повідомляють у компанії, в Куп’янську потрібні:

– водії автотранспортних засобів;

– електромонтери з експлуатації розподільних мереж;

– електромонтери оперативно-виїзної бригади;

– електромонтер з випробувань та вимірювань;

– майстер виробничої дільниці;

– електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній;

– електрогазозварник.

У Вовчанську є наступні вакансії:

– водії автотранспортних засобів;

– електромонтери з експлуатації розподільних мереж;

– електромонтери оперативно-виїзної бригади;

– тракторист.

У компанії зазначають, що пропонують офіційне працевлаштування, оплату лікарняних, стабільну та своєчасну зарплату, премії та забезпечення спецодягом.

Звертатися з приводу працевлаштування можна до начальника Куп’янського району електромереж Максютенка Бориса Миколайовича (050-303-03-93, 067-690-15-61), а також до начальника Вовчанського району електромереж Ковальова Олега Анатолійовича (050-392-00 097-514-09-95).