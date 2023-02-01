Робота на Харківщині – співробітників шукає обленерго (список вакансій)
АТ “Харківобленерго” запрошує співробітників на тимчасову роботу в Куп’янському та Вовчанському районах.
Як повідомляють у компанії, в Куп’янську потрібні:
– водії автотранспортних засобів;
– електромонтери з експлуатації розподільних мереж;
– електромонтери оперативно-виїзної бригади;
– електромонтер з випробувань та вимірювань;
– майстер виробничої дільниці;
– електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній;
– електрогазозварник.
У Вовчанську є наступні вакансії:
– водії автотранспортних засобів;
– електромонтери з експлуатації розподільних мереж;
– електромонтери оперативно-виїзної бригади;
– тракторист.
У компанії зазначають, що пропонують офіційне працевлаштування, оплату лікарняних, стабільну та своєчасну зарплату, премії та забезпечення спецодягом.
Читайте також: “Армія відновлення”: за допомогу у відбудові Харківщини платять 6700 на місяць
Звертатися з приводу працевлаштування можна до начальника Куп’янського району електромереж Максютенка Бориса Миколайовича (050-303-03-93, 067-690-15-61), а також до начальника Вовчанського району електромереж Ковальова Олега Анатолійовича (050-392-00 097-514-09-95).
Новини за темою:
Ви читали новину: «Робота на Харківщині – співробітників шукає обленерго (список вакансій)»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 18:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” запрошує співробітників на тимчасову роботу в Куп’янському та Вовчанському районах.".