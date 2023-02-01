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Робота на Харківщині – співробітників шукає обленерго (список вакансій)

Економіка 18:50   01.02.2023
Олена Нагорна
Робота на Харківщині – співробітників шукає обленерго (список вакансій)

АТ “Харківобленерго” запрошує співробітників на тимчасову роботу в Куп’янському та Вовчанському районах.

Як повідомляють у компанії, в Куп’янську потрібні:

– водії автотранспортних засобів;
– електромонтери з експлуатації розподільних мереж;
– електромонтери оперативно-виїзної бригади;
– електромонтер з випробувань та вимірювань;
– майстер виробничої дільниці;
– електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній;
– електрогазозварник.

У Вовчанську є наступні вакансії:

– водії автотранспортних засобів;
– електромонтери з експлуатації розподільних мереж;
– електромонтери оперативно-виїзної бригади;
– тракторист.

У компанії зазначають, що пропонують офіційне працевлаштування, оплату лікарняних, стабільну та своєчасну зарплату, премії та забезпечення спецодягом.

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Звертатися з приводу працевлаштування можна до начальника Куп’янського району електромереж Максютенка Бориса Миколайовича (050-303-03-93, 067-690-15-61), а також до начальника Вовчанського району електромереж Ковальова Олега Анатолійовича (050-392-00 097-514-09-95).

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 18:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” запрошує співробітників на тимчасову роботу в Куп’янському та Вовчанському районах.".