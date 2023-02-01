Работа на Харьковщине — сотрудников ищет облэнерго (список вакансий)

АО «Харьковоблэнерго» приглашает сотрудников на временную работу в Купянском и Волчанском районах.

Как сообщают в компании, в Купянске требуются:

— водители автотранспортных средств;

— электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей;

— электромонтеры оперативно-выездной бригады;

— электромонтер по испытаниям и измерениям;

— мастер производственного участка;

— электромонтеры по ремонту и монтажу кабельных линий;

— электрогазосварщик.

В Волчанске есть следующие вакансии:

— водители автотранспортных средств;

— электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей;

— электромонтеры оперативно-выездной бригады;

— тракторист.

В компании отмечают, что предлагают официальное трудоустройство, оплату больничных, стабильную и своевременную зарплату, премии и обеспечение спецодеждой.

Обращаться по поводу трудоустройства можно к начальнику Купянского района электросетей Максютенко Борису Николаевичу (050-303-03-93, 067-690-15-61), а также к начальнику Волчанского района электросетей Ковалеву Олегу Анатольевичу (050-325-08-29, 097-514-09-95).