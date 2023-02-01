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Работа на Харьковщине — сотрудников ищет облэнерго (список вакансий)

Общество 18:50   01.02.2023
Елена Нагорная
Работа на Харьковщине — сотрудников ищет облэнерго (список вакансий) АО «Харьковоблэнерго»

АО «Харьковоблэнерго» приглашает сотрудников на временную работу в Купянском и Волчанском районах.

Как сообщают в компании, в Купянске требуются:

— водители автотранспортных средств;
— электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей;
— электромонтеры оперативно-выездной бригады;
— электромонтер по испытаниям и измерениям;
— мастер производственного участка;
— электромонтеры по ремонту и монтажу кабельных линий;
— электрогазосварщик.

В Волчанске есть следующие вакансии:

— водители автотранспортных средств;
— электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей;
— электромонтеры оперативно-выездной бригады;
— тракторист.

В компании отмечают, что предлагают официальное трудоустройство, оплату больничных, стабильную и своевременную зарплату, премии и обеспечение спецодеждой.

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Обращаться по поводу трудоустройства можно к начальнику Купянского района электросетей Максютенко Борису Николаевичу (050-303-03-93, 067-690-15-61), а также к начальнику Волчанского района электросетей Ковалеву Олегу Анатольевичу (050-325-08-29, 097-514-09-95).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» приглашает сотрудников на временную работу в Купянском и Волчанском районах.".