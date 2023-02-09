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«Мы за 8 часов заполнили весь штат батальона» — нацгвардеец о 24.02 в Харькове

Общество 09:26   09.02.2023
Оксана Горун
«Мы за 8 часов заполнили весь штат батальона» — нацгвардеец о 24.02 в Харькове Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

Нацгвардеец с позывным «Турист» сейчас участвует в боях за Бахмут. Полномасштабная война с РФ для него началась с обороны харьковской Окружной. Он поделился воспоминаниями и информацией об актуальной ситуации на фронте.

«24 февраля я был первым заместителем командира батальона – начальником штаба, затем в конце лета, принял этот же батальон. Для нас все началось еще 24 февраля, когда мы заняли позиции по Окружной дороге Харькова (направление Салтовки), —  цитирует пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины рассказ Туриста, который воюет в рядах 3-й бригады оперативного назначения НГУ. — Личный состав — преимущественно — бойцы-срочники и мобилизованные, которые начали приходить с 7 часов утра. Мы тогда за восемь часов заполнили весь штат батальона. Мы удерживали наши позиции по май, пока россияне не были вынуждены отступить как можно дальше от Харькова».

Нацгвардеец Турист из Харькова 2
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

После боев и обороны в районе Окружной батальон Туриста принимал участие в контрнаступлениях в Харьковской области.

«Дальше были горячие точки: Прудянка, Карасевка, Шаповаловка. До сентября были тяжелые бои. Мы отрабатывали оккупантов танками Т-64, Т-72, минометами 120 мм, с применением БПЛА наносили поражение. За август-сентябрь мы уже вышли на границу с российской федерацией, где вели бои по середину ноября», — поделился защитник Украины.

Сейчас Турист и его сослуживцы принимают участие в обороне Бахмута. Заняли позиции в южных окрестностях города в конце 2022 года.

Нацгвардия на войне 2
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

«Сейчас наши позиции под постоянным огнем противника, поражением их авиации, артиллерии, танков, противотанковых средств, минометов, АГС, гранатометов. Работают по всему. Снарядов у противника достаточно. Но мы держимся. В общем, ситуация контролируемая по всем направлениям населенного пункта», — говорит нацгвардеец.

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Нацгвардия на войне
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

От также отметил, что сейчас есть большое количество желающих вступить в ряды бригады в рамках кампании «Гвардия наступления». В том числе — те люди, которые до сих пор не смогли пробиться на фронт через военкоматы.

«Многие военнослужащие звонят в нашу бригаду для того, чтобы воевать с нами вместе. Просят перевестись. Приходят гражданские. Некоторые пытаются по полгода пробиться через военкоматы. Наша бригада – это не вторая, и даже не первая линия. Мы фактически с первого дня полномасштабного вторжения уничтожали врага на «нуле». Мое подразделение уже «накрошило» до батальона личного состава противника и много техники», — подчеркнул Турист.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 09:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардеец с позывным «Турист» сейчас участвует в боях за Бахмут. Полномасштабная война с РФ для него началась с обороны харьковской Окружной. Он поделился воспоминаниями и информацией об актуальной ситуации на фронте".