«Мы за 8 часов заполнили весь штат батальона» — нацгвардеец о 24.02 в Харькове
Нацгвардеец с позывным «Турист» сейчас участвует в боях за Бахмут. Полномасштабная война с РФ для него началась с обороны харьковской Окружной. Он поделился воспоминаниями и информацией об актуальной ситуации на фронте.
«24 февраля я был первым заместителем командира батальона – начальником штаба, затем в конце лета, принял этот же батальон. Для нас все началось еще 24 февраля, когда мы заняли позиции по Окружной дороге Харькова (направление Салтовки), — цитирует пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины рассказ Туриста, который воюет в рядах 3-й бригады оперативного назначения НГУ. — Личный состав — преимущественно — бойцы-срочники и мобилизованные, которые начали приходить с 7 часов утра. Мы тогда за восемь часов заполнили весь штат батальона. Мы удерживали наши позиции по май, пока россияне не были вынуждены отступить как можно дальше от Харькова».
После боев и обороны в районе Окружной батальон Туриста принимал участие в контрнаступлениях в Харьковской области.
«Дальше были горячие точки: Прудянка, Карасевка, Шаповаловка. До сентября были тяжелые бои. Мы отрабатывали оккупантов танками Т-64, Т-72, минометами 120 мм, с применением БПЛА наносили поражение. За август-сентябрь мы уже вышли на границу с российской федерацией, где вели бои по середину ноября», — поделился защитник Украины.
Сейчас Турист и его сослуживцы принимают участие в обороне Бахмута. Заняли позиции в южных окрестностях города в конце 2022 года.
«Сейчас наши позиции под постоянным огнем противника, поражением их авиации, артиллерии, танков, противотанковых средств, минометов, АГС, гранатометов. Работают по всему. Снарядов у противника достаточно. Но мы держимся. В общем, ситуация контролируемая по всем направлениям населенного пункта», — говорит нацгвардеец.
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От также отметил, что сейчас есть большое количество желающих вступить в ряды бригады в рамках кампании «Гвардия наступления». В том числе — те люди, которые до сих пор не смогли пробиться на фронт через военкоматы.
«Многие военнослужащие звонят в нашу бригаду для того, чтобы воевать с нами вместе. Просят перевестись. Приходят гражданские. Некоторые пытаются по полгода пробиться через военкоматы. Наша бригада – это не вторая, и даже не первая линия. Мы фактически с первого дня полномасштабного вторжения уничтожали врага на «нуле». Мое подразделение уже «накрошило» до батальона личного состава противника и много техники», — подчеркнул Турист.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардеец с позывным «Турист» сейчас участвует в боях за Бахмут. Полномасштабная война с РФ для него началась с обороны харьковской Окружной. Он поделился воспоминаниями и информацией об актуальной ситуации на фронте".