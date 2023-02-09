За 8 годин заповнили весь штат батальйону – нацгвардієць про 24.02 у Харкові

Нацгвардієць із позивним “Турист” зараз бере участь у боях за Бахмут. Повномасштабна війна з РФ для нього розпочалася з оборони харківської Окружної. Він поділився спогадами та інформацією про актуальну ситуацію на фронті.

“24 лютого я був першим заступником командира батальйону — начальником штабу, потім в кінці літа, прийняв цей же батальйон. Для нас все почалося ще 24 лютого, коли ми зайняли позиції на окружній дорозі Харкова (напрямок Салтівки), – цитує пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України розповідь Туриста, який воює у лавах 3-ї бригади оперативного призначення НГУ. — Особовий склад — переважно — бійці-строковці та мобілізовані, які почали приходити з 7-ї години ранку. Ми тоді за вісім годин заповнили весь штат батальйону. Ми утримували наші позиції по травень, поки росіяни не були змушені відступити якомога далі від Харкова”.

Після боїв та оборони в районі Окружної батальйон Туриста брав участь у контрнаступах у Харківській області.

“Далі були гарячі точки: Прудянка, Карасівка, Шаповалівка. До вересня місяця були тяжкі бої. Ми відпрацьовували окупантів танками Т-64, Т-72, мінометами 120 мм, із застосуванням БПЛА наносили ураження. За серпень-вересень місяці ми вже вийшли на кордон з російською федерацію, де вели бої по середину листопада”, – поділився захисник України.

Наразі Турист та його товариші по службі беруть участь в обороні Бахмута. Зайняли позиції на південних околицях міста наприкінці 2022 року.

“Зараз наші позиції під постійним вогнем противника, ураженням їхньої авіації, артилерії, танків, протитанкових засобів, мінометів, АГС, гранатометів. Працюють зі всього. Снарядів противника достатньо. Але ми тримаємось. Загалом ситуація контрольована по всіх напрямках населеного пункту”, — каже нацгвардієць.

Він також зазначив, що зараз є велика кількість тих, хто бажає вступити до лав бригади в рамках кампанії “Гвардія наступу”. У тому числі – ті люди, які досі не змогли пробитися на фронт через військкомати.

“Багато військовослужбовців телефонують до нашої бригади для того, щоб воювати з нами разом. Просять перевестись. Приходять цивільні. Деякі намагаються по пів року пробитися через військкомати. Наша бригада — це не друга, і, навіть, не перша лінія. Ми, фактично, з першого дня повномасштабного вторгнення нищили ворога на “нулі”. Мій підрозділ вже “накришив” до батальйону особового складу противника та багато техніки”, – наголосив Турист.